Ingeborg geeft nu ook yogasessies op afstand: “Ik had m’n twijfels, maar yoga op tv wérkt!” Kathleen Vervoort

22 april 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Nu we nog wat langer in ons kot moeten blijven, kan u als Telenet-klant op uw tv gratis yogasessies met Ingeborg (53) volgen. “Zelfs al kijk je alleen maar, iemand tot rust zien komen, kan jou ook al rustig maken”, zegt ze in Dag Allemaal.

Ze durft het haast niet luidop te zeggen, maar voor Ingeborg Sergeant zijn dit fascinerende tijden. De huidige situatie doet velen vertragen en laat mensen weer in contact komen met hun emoties. Een boodschap die zij al jaren probeert over te dragen. “Door te vluchten in onze hobby’s en werk, voelen we vaak niet meer waar we écht mee zitten”, zegt ze. “Nu kunnen we er niet meer omheen.”

En jij helpt ons allemaal graag met yogasessies op televisie.

Ja, al stond ik daar aanvankelijk erg sceptisch tegenover. Yoga op afstand, ik geloofde daar niet in. Want ik hecht veel belang aan menselijk contact en elkaar écht in de ogen kunnen kijken. Maar ik heb mijn mening moeten bijstellen. Ook digitaal kan je met elkaar in contact komen en veel mensen ­hebben nu nood aan zorg voor hun psychologisch welbevinden. Ik geef trouwens al langer ook gratis meditatiesessies via Zoom, een chatdienst waarbij je elkaar via de webcam kan zien, en ik zie veel nieuwe mensen.

Dus intussen ben je wel ­gewonnen voor meditatie op afstand?

Ik ben helemaal uit mijn ­comfortzone getreden. Maar uiteindelijk: of je mijn stem hoort in de zaal, of thuis van achter een computer, tijdens het mediteren sluit je toch je ogen. Dus dat gaat perfect.

Wat met beginnelingen? ­Lopen zij geen risico op blessures door foute bewegingen?

Ik maak het opzettelijk niet te moeilijk en hou het bij absolute beginnersoefeningen. Ik let er ook op dat ik regelmatig aandachtspunten meegeef. Voor mij draait yoga ook niet zozeer om het sportieve, maar vooral rond zelfontplooiing en meer één worden met wie je écht bent. Tot rust komen is de eerste stap. En dat krijg je zelfs door alleen nog maar te kijken naar zo’n sessie.

Dus je hoeft niet echt mee te doen?

Als je naar een spannende voetbalmatch of film kijkt, voel je je hartslag toch ook omhoog gaan? In de omgekeerde richting werkt het ook zo. En ik heb nog meer voordelen ­ontdekt. Wanneer ik in mijn centrum een les afsluit, zeggen mensen vaak: ‘Jammer dat ik nu nog met de auto naar huis moet rijden, ik wil hier blijven liggen.’ Wel, door thuis vanuit je woonkamer of slaapkamer een sessie te volgen, kán je nadien lekker ontspannen blijven liggen. Yoga op afstand: het werkt echt wel.

Lees ook:

#DitIsMijnKot, aflevering 13: Ingeborg geeft heel Vlaanderen yogales tijdens quarantaine

The show must go on(line): deze BV’s geven je gratis online les tijdens de lockdown

Ingeborg en Maaike Cafmeyer rijden mee met de Columbus