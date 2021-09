Ingeborg gaat na pauze van twintig jaar weer zingen, dansen en acteren: “De nar in mij moet weer spelen”

“Ik mag geen Bartje zeggen zeker?” Alleen al aan de manier - vol enthousiasme met dat gekende giechelend lachje erbij - hoe Ingeborg die vraag aan Christophe Stienlet (Bartje uit ‘Schuif Af’) stelde bij de voorstelling van ‘Winterrevue - ‘Made in Belgium’ zegt genoeg: Ingeborg uit de tijd van ‘Schuif Af’ is back. Christophe heeft voor alle duidelijkheid geen rol in de winterrevue van Stany Crets, maar mocht gisteren wel aankondigen dat zijn goede vriendin weer sketches als uit hun glorietijd (‘Schuif Af’ liep van 1990 tot 2006) zal spelen. “Ik mag weer acteren, zingen en dansen tegelijk. Heerlijk, toch”, glundert Ingeborg. Vanaf 3 december de hele winterperiode in theater Elckerlyc. “Tot dan moet mijn nar nog even ongeduldig op de bank wachten. Stany lacht met die uitdrukking, maar ze klopt wel helemaal. Het voorbije anderhalf jaar kon ik dat spelende stukje in mezelf niet kwijt”, vertelt ze eerlijk. “Ik heb te veel therapeutische sessies gehad met mensen, te veel leed aangehoord. Dàgelijks, want die job viel onder de zorgsector en was het enige dat ik mocht doen - groepslessen en yoga vielen weg. Mijn antenne ging daardoor af, want vanaf dat iets mijn werk wordt, ben ik weg. Da’s de rode draad door mijn hele leven al.”