Ingeborg (52) en Nathalie Meskens (37), twee generaties 'Blind Date': “Ik denk dat wij samen iets heel graafs kunnen doen” Sabine Vermeiren

02 februari 2019

00u00 0 Showbizz De ene presenteerde tien jaar lang het programma dat de andere volgende week nieuw leven inblaast. Toch hadden Ingeborg en Nathalie Meskens elkaar een week geleden nog nooit ontmoet. Maar zet hen samen en er gebeurt iets. Een instant klik. "Waarom hebben wij elkaar nooit eerder leren kennen?" "Misschien moeten we wel samen televisie maken."

"Weet je wel hoeveel dingen wij gemeen hebben? 24! Dat gelóóf je toch niet?" Ingeborg klinkt verrukt en verbaasd tegelijk. Een dik halfuur eerder heb ik haar achtergelaten op de schminkstoel bij VTM, naast die van Nathalie Meskens. In 35 minuten maquillage heeft zich iets bijzonders voltrokken. Een amicale coup de foudre.

Het eerste wat ze gemeen hebben, is ook meteen de aanleiding voor dit dubbelinterview. Het is 'Blind Date', het programma dat op VTM liep tussen 1991 en 2005. Tinder bestond niet en daten mocht nog huiskamervertier zijn, toen Ingeborg er haar tanden inzette en van 'Blind Date' cult maakte. Toen ze in 2004 wegging bij VTM, probeerde de zender het nog één jaar met Elke Vanelderen, maar samen met Ingeborg was ook de magie verdwenen: het populairste programma in jaren werd afgevoerd. Maar nu komt dus Nathalie Meskens ermee terug. Zelfde programma, zelfde concept, andere gastvrouw.

Ze zijn voor dit dubbelinterview alle twee gekomen met zenuwen, bekennen ze. "Ik voelde het gisteren al", zegt Ingeborg. "Omdat ik zo graag wil dat dit een goed gesprek wordt." En avant, dan maar.

Nathalie, wie is Ingeborg voor jou?

