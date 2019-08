Inge De Vogelaere volgt Heidi Van Tielen op als ochtendstem bij Qmusic KD

12 augustus 2019

07u28

Bron: Qmusic 2 Showbizz Radioluisteraars, spits jullie oren! Vanaf vandaag krijgt Qmusic er een extra ochtendstem bij: Inge De Vogelaere. Inge zal voortaan elke weekdag samen met haar collega’s Sam De Bruyn en Wim Oosterlinck de ochtendshow presenteren tussen 6 en 9 uur. Ze neemt de microfoon over van Heidi Van Tielen die zelf besliste om te stoppen bij de populaire radiozender.

Qmusic-dj’s Sam De Bruyn en Wim Oosterlinck maakten daarnet zelf bekend wie hen zal vervoegen in de ochtend. Inge De Vogelaere (25) zal voortaan samen met hen elke ochtend Vlaanderen wakker maken. Sommige luisteraars kennen Inge misschien al, want ze presenteerde het afgelopen jaar tussen 4 en 6 uur ‘s ochtends op de zender. Het jonge radiotalent werd 2 jaar geleden ontdekt via de Q-Academy. “Wim was toen mijn coach. Hij heeft me de kneepjes van het vak geleerd. Wie had toen gedacht dat ik nu naast hem zou staan in de ochtendshow”, reageert een dolgelukkige Inge.

Sam en Wim stomen Inge klaar voor de ochtend met het ludieke ‘Operatie Ochtendshow’. “Hopelijk is ze er klaar voor”, lachen de twee. Al zijn ze er rotsvast van overtuigd dat de twintiger het goed zal doen. “We hebben Inge het afgelopen jaar intens aan het werk gehoord en wisten meteen dat ze een radiotalent is. Het was voor ons een logische keuze om haar te verwelkomen in ons ochtendteam”, klinkt het in koor.