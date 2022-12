Indrukwekkende verblijven in het midden van de woestijn: Tomorrowland opent oase van luxe in Dubai

Celebrities Tom Hardy vervult laatste wens van palliatie­ve fan: “Hij heeft mijn dag goed gemaakt”

‘Venom’-acteur Tom Hardy (45) heeft de 58-jarige Jo-Anne Shaw uit het Verenigd Koninkrijk dolgelukkig gemaakt. Shaw is een palliatieve kankerpatiënte die verblijft in een hospice in Warwick. Het was haar grootste wens om ooit Tom Hardy te ontmoeten, die daar op zijn beurt ook voor zorgde.

