Indrukwekkende reeks artiesten op tribute-album voor Elton John TC

19 maart 2018

13u46 0 Showbizz In april verschijnen de albums 'Revamp' en 'Restoration'. Daarop brengt een reeks topartiesten een eigen versie van de grootste hits van Elton John.

Op 10 april wordt ook de tv-special 'Elton John: I'm Still Standing - A Grammy Salute' op de Amerikaanse tv uitgezonden. Een eerbetoon georganiseerd door de inrichters van de Grammy Awards, die eerder al soortgelijke shows rond The Beatles, Stevie Wonder, Frank Sinatra en The Bee Gees maakte. Voor deze show werd aan artiesten als Miley Cyrus, Lady Gaga, John Legend, Chris Martin, Ed Sheeran en Sam Smith gevraagd om een nummer van Elton te brengen. Voor de twee albums werd dat lijstje aangevuld met nog enkele indrukwekkende namen.

Erfenis

Want ook onder andere P!nk, Florence and the Machine, Mumford and Sons, The Killers, Queens of the Stone Age, Dolly Parton en zelfs Willie Nelson werden bereid gevonden om een ode aan de Britse popster te brengen. Die is daar uiteraard erg blij om. "Dat artiesten van dit kaliber hieraan willen meewerken én liedjes van mij willen zingen bewijst toch dat mijn muziek relevant is geweest in de geschiedenis van de popmuziek. Ik voel me erg vereerd. Deze liedjes zijn een beetje mijn erfenis. Ik ben blij dat die met heel veel respect behandeld wordt." Aanleiding voor dit eerbetoon op tv en op plaat is natuurlijk het aangekondigde afscheid van Elton als podiumartiest. De ster begint straks aan zijn afscheidstournee. Die passeert ook op 23 mei 2019 in het Sportpaleis in Antwerpen.