Indrukwekkend: de torso van Mark Wahlberg (46) TC

11u36 0 Photo News Niet te hard knijpen, papa! Showbizz Die heeft duidelijk geen Transformers meer nodig om de wereld te redden. De topacteur oogt op z'n 46e gespierder dan ooit.

Actiester Mark Wahlberg oogstte bewonderende blikken op vakantie in Barbados. Zijn torso oogt immers gespierder dan ooit. Mark bracht de voorbije maanden uren in de gym door ter voorbereiding van zijn nieuwe rol in de historische film 'The Roman'. Daarin zal hij de rol van een jonge Julius Caesar spelen, toen die nog generaal in het Romeinse leger was en gevangen genomen werd door piraten. Een (brede) versie van de Romeinse keizer zoals we die dus nooit eerder zagen. Mark is in Barbados om eindejaar te vieren met zijn gezin. Samen met zijn vrouw Rhea Durha en zijn kinderen Grace, Brendan en Michael wil hij er van een zonnige jaarwisseling genieten.

Photo News Het resultaat van maanden trainen in de gym.

Photo News Met zijn vrouw Rhea. Ze genieten in Barbados van een zonnig eindejaar.