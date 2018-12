Indiase hoogbejaarde YouTube-ster (107) die beroemd werd door haar kookvideo’s, is overleden MVO

07 december 2018

16u17 3 Showbizz Een van de oudste YouTubers ter wereld is overleden. De Indiase Mastanamma, hoofdrolspeelster van kookvideo’s, stierf op 107-jarige leeftijd. Ze begon twee jaar geleden met haar vlog ‘Country Foods’, op aandringen van haar achterkleinzoon.

Het account van Mastanamma had meer dan 1 miljoen volgers. Die zagen onder meer hoe ze een curry maakte in een uitgeholde watermeloen boven een open vuur. Ook maakte ze slakken en emoe-eieren klaar. Ze had nauwelijks keukengerei, maar gebruikte haar handen en hurkte naast het vuur. Het eten werd geserveerd op een bananenblad. “Ze wist dat ze beroemd was. Ze vond het geweldig”, zei één van de mensen achter het account.

Mastanamma kwam uit een klein dorpje in het zuiden van India. Volgens Indiase media trouwde ze toen ze 11 jaar oud was. Elf jaar later was ze een weduwe met vijf kinderen. Ze verdiende de kost door zware zakken rijst te sjouwen. Een paar maanden geleden overleed haar laatste kind.