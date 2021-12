Indiase Bollywood-actrice wint Miss Universe-verkiezing, Kedist Deltour niet in top 10

Regisseur: vervolg op Mrs. Doubtfire “onmogelijk” zonder Williams

Een vervolg op de succesvolle film Mrs. Doubtfire is zonder acteur Robin Williams uitgesloten. Volgens regisseur Chris Columbus gaat er geen sequel komen op de comedy uit 1993 met iemand anders in de hoofdrol. “Het is onmogelijk. Het is gewoon onmogelijk”, zegt hij in een interview met de Amerikaanse nieuwssite ‘SFGate’.

