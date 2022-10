Inbox van Jana uit ‘Blind Getrouwd’ ontploft na platte buik-uitspraken: “Er zijn zelfs vrouwen die het op pauze zetten om te kijken”

Hamme Ma­rie-An­ne De Nil (69) - van de paarden­worst - maakt comeback in The Sky is The Limit: “Uitbollen? De liefde voor ‘onze saucisse’ is nog altijd even groot”

Zes jaar geleden passeerde Marie-Anne De Nil (69), die aan het hoofd staat van vleeswaren De Nil uit Hamme, een eerste keer in het veelbesproken televisieprogramma The Sky is the Limit. De vrouw bleek de blikvanger en ‘chouchou’ van het seizoen. In de loop van 2023 maakt ze opnieuw haar opwachting in een all-stars-editie. “Na zeven jaar mochten de mensen gerust mijn gezicht nog eens zien op televisie”, lacht Marie-Anne.

22 oktober