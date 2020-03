In ziekenhuis opgenomen Rammstein-zanger aan de betere hand: “Het virus dat me wil veroveren, bestaat nog niet” Redactie

29 maart 2020

07u54 4 muziek Rammstein-zanger Till Lindemann (57) heeft zich vanavond tot zijn fans gewend vanuit het Berlijnse ziekenhuis waar hij donderdag werd opgenomen. Dat deed hij via Instagram met een krachtige boodschap en een knipoog naar het coronavirus.

“Het virus dat me wil veroveren, bestaat nog niet”, schreef Lindemann strijdvaardig en met gevoel voor humor. Duitse media meldden gisteren dat de frontman met een coronabesmetting op de intensive care lag en tussen leven en dood zou zweven maar de rockband sprak dat tegen. Volgens de band was hij negatief getest op Covid-19.

Dat hij op de intensive care lag, klopte wel maar die afdeling mocht hij gisteren verlaten. “Hij wordt vandaag overgeplaatst naar een andere afdeling omdat het beter met hem gaat”, luidde het op de website van de band. Die gaf geen verdere details over de reden voor de ziekenhuisopname van Lindemann. Volgens de Berliner Zeitung had hij hoge koorts en was de vijftiger uit voorzorg in afzondering geplaatst.

Lidemann trad vorige week nog op in Rusland met zijn soloproject dat tot stand kwam in samenwerking met de Zweedse producent en multi-instrumentalist Peter Tägtgren (49). Na een concert in Moskou, op 15 maart, keerde hij terug naar Berlijn.

Over enkele weken staat de voortzetting van de succesvolle stadiontour van Rammstein in Europa en Noord-Amerika op het programma, maar of alles doorgaat, is nog onduidelijk. Tot dusver hebben de band en de touroperator geen informatie gegeven of de tour doorgaat of wordt gecancelled vanwege de coronacrisis.