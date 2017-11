In wachtrij voor nieuwe 'Call of Duty' 13u55

Bron: vtmnieuws.be 0

Vandaag wordt het computerspel 'Call of Duty, WW II' gelanceerd. Gisterenavond stonden om middernacht al 250 mensen in de rij in Leuven. Ze stonden vol spanning te wachten op de deuren die om half 1 opengingen.