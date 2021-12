“In paleizen van koningen gelopen, maar een kop koffie kan ik niet bestellen”: het bijzondere leven van Josephine Baker

“Waarom ik danser werd? Omdat ik geboren werd in een koude stad. Omdat mijn kindertijd koud was. Omdat ik altijd al wilde dansen in het theater.” Aan het woord is Josephine Baker, die eerder deze week als eerste zwarte vrouw bijgezet werd in het Panthéon in Parijs. Een vrouw met vele gezichten: danseres, spion, mensenrechtenactiviste, moeder. Een vrouw die het leven zag in het gesegregeerde St. Louis, Missouri, en daar al snel ontdekte dat datzelfde leven koud en hard kon zijn. Haar ouders worstelden om rond te komen, dus kleine Josephine moest op haar achtste al haar steentje bijdragen. Ze ging aan het werk bij rijke witte gezinnen waar haar expliciet verboden werd om “de andere kinderen te kussen” en ze bij de honden in de kelder moest slapen. In 1917 - toen ze elf jaar was - was ze getuige van rellen waarbij zwarte mensen gelyncht en vermoord werden. “Ik kan mezelf nog zien staan op de westelijke oever van de Mississippi, uitkijkend over East St. Louis. Kijkend naar hoe de gloed van de brandende huizen de hemel lieten oplichten.”