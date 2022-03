“In opera's speel ik net zo goed personages”: Astrid Stockman scoort rol in Vlaamse musical ‘Charlie and the Chocolate Factory’

ShowbizzTien jaar lang reisde ze als klassieke zangeres de wereld rond. Maar nu pas verzilvert Astrid Stockman (35) haar naam aan het thuisfront. Na passages in ‘De slimste mens’ en ‘Vive le Vélo’ debuteert de sopraan dit jaar in de musical ‘Charlie and the Chocolate Factory’. “Tuurlijk wil ik nog voor buitenlandse producties de wereld over, maar het doet deugd om nu meer in eigen land geapprecieerd te worden.”