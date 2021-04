In onze nieuwe Miss België schuilde altijd al een diva: "Zelfs in het weeshuis vroeg ze ons al om hakjes te kopen"

ShowbizzHet zat er áltijd al in: ooit zou Kedist Deltour (23) Miss België worden. "Zelfs toen ze nog een 10-jarig weeskindje in Ethiopië was, schuilde er een kleine diva in haar", vertellen haar adoptieouders Peter Deltour en Nadège Debeer. Ze blikken terug op het adoptieproces en haar opvoeding, die lang niet altijd even gemakkelijk was. “Ze was een moedertje in plaats van een kind, en moest nog leren schrijven, lezen en rekenen.”