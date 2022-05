"In mijn bureau kraste ik: 'Joris kan niks'": gevierd op de MIA's, maar Metejoor kampte jarenlang met faalangst

FILM Remake van ‘De zaak Alzheimer’ kent zwak openings­week­end in Amerikaan­se bioscopen

‘Memory’, de internationale remake van Erik Van Looy’s succesvolle boekverfilming ‘De zaak Alzheimer’, ging afgelopen weekend in première in Amerika. De film was een minder groot succes dan verwacht, want hij bracht ‘amper’ 3,1 miljoen dollar (2,95 miljoen euro) op tijdens het openingsweekend.

