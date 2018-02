In Memoriam-uitzending Mies Bouwman lokt 1,2 miljoen kijkers, crematie dinsdag in besloten kring TDS

27 februari 2018

15u41

Bron: ANP 2 Showbizz De crematie van Mies Bouwman is dinsdag 6 maart in crematorium Amersfoort in Leusden. De uitvaartplechtigheid is in besloten kring. Dat liet Joost Timp, de zoon van de maandag overleden televisiepresentatrice dinsdag weten. In Leusden had in 2013 ook de crematie plaats van Leen Timp, de man van Mies Bouwman.

Op minstens twee plaatsen zijn dinsdag condoleanceregisters geopend. Het gaat om het Huis van de Gemeente in Rhenen en in het multifunctionele gebouw Het Bestegoed in het dorp Elst waar Mies Bouwman woonde. De familie heeft er geen bezwaar tegen als ook op andere locaties in het land condoleanceregisters kunnen worden getekend, zei Timp.

Op de avond dat bekendwerd dat tv-icoon Mies Bouwman overleden is, keken bijna 1,2 miljoen mensen naar een ingelaste In Memoriam-uitzending over de presentatrice op de Nederlandse zender NPO 1. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. In de uitzending kwamen fragmenten voorbij uit de rijke tv-historie van Bouwman en gedeeltes van verschillende interviews bij de TV Show.

In de uitzending van RTL Boulevard werd voor het eerst gemeld dat de voormalig presentatrice overleden was. Later werd dit door Matthijs van Nieuwkerk bevestigd in De wereld draait door. Naar Boulevard keken 872.000 mensen, de wereld draait door haalde bijna het dubbele aantal, met 1,6 miljoen kijkers.

Het NOS Journaal van 20.00 uur was maandag het best bekeken programma. Ruim 2,3 miljoen mensen stemden af op het nieuwsprogramma op NPO 1. De huldiging van de Olympische sporters werd live door 1,2 miljoen mensen bekeken. Mies Bouwman overleed maandagmiddag thuis in Elst in het bijzijn van haar kinderen. Ze was 88 jaar.