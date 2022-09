In ‘Klopjacht’ gaan ze ver om niet gepakt te worden: kandidate scheert hoofd kaal

FILM De agenten van ‘De Buurtpoli­tie’ belanden in de criminali­teit in nieuwe en vierde film

De titel van de vierde film van ‘De Buurtpolitie’ is bekend: ‘De perfecte overval’. In de nieuwe film van de VTM-serie komen de agenten zelf in de criminaliteit terecht. Het resultaat is eind dit jaar in de bioscoop te zien. Dat schrijft ‘Het Nieuwsblad’.

9:12