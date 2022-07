In januari zette ze nog een punt achter haar carrière, vandaag maakt Doutzen Kroes comeback als model

Afgelopen januari maakte de populaire Nederlandse bekend in een podcast, van voormalig advocate Isa Kriens, dat ze zou stoppen als topmodel. Jarenlang was Doutzen het gezicht van Versace, Gucci en Victoria’s Secret, maar door alle onverdeeldheid in de wereld wilde ze er geen deel meer uitmaken. “Ik wil dit werk ook helemaal niet meer doen. Ik wil niet meer bijdragen aan al die corruptie. Ik wilde niet meer voor merken werken waar ik niet helemaal achter stond. Al jaren niet. Je doet het ene corrupte ding na het andere. Ik wil alleen nog maar zuiver zijn.” Of het een definitief einde was van haar carrière als model of eerder een pauze, liet ze nog open. “Misschien is dit een pauze, maar misschien is dit ook wel mijn pensioen. Misschien ga ik nooit meer beginnen, maar wie weet.”

Nu blijkt dat het neerleggen van haar modellenwerk eerder een pauze van korte duur was, want afgelopen zondag stond Doutzen alweer te schitteren op de catwalk van Alaïa in Parijs. “Het startte met een meidentrip naar Parijs. Ik had mezelf beloofd om me te focussen op mijn connectie met de natuur en mijn familie.” Maar wanneer modeontwerper Pieter Mulier van Alaïa haar vroeg om een comeback te maken in zijn modeshow, begon de 37-jarige te twijfelen. “Het was alsof de wereld even stopte met draaien. Ik zei dat ik erover zou nadenken."

De volgende dag liep de Nederlandse door de straten van hartje Parijs en dacht ze na over hoe leuk haar zevenjarige dochter Myllena een reisje naar de ongelooflijke metropool zou vinden. “Plots leek een modeshow voor Alaïa en daarbij te zijn met Myllena een fantastisch idee!” Haar dochtertje is immers ook gek van kleren, glitter en glamour. “Ze zou het voor de rest van mijn leven tegen me gebruiken moest ik het niet hebben gedaan”, grapte ze op Instagram. En zo gezegd, zo gedaan. Doutzen koos ervoor om op de catwalk te lopen van de ongelooflijke show ter ere van Azzedine Alaïa en zijn familie. “Speciaal voor mijn dochter en voor mezelf." Of we haar vanaf nu terug vaker zien verschijnen in de modewereld? De kans is groot. “Waarom kan ik niet af en toe op een modeshow lopen?!”, schreef ze op Instagram.

“Herinneringen maken, is waar het leven om draait." En dat bewijst het topmodel met een reeks foto’s op Instagram van haar (werk)vakantie met haar dochtertje in Parijs.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Doutzen Kroes (@doutzen)

