In de voetsporen van hun grootvader: kleinkinderen Eddy Planckaert tekenen contract bij wielerclub

De kleinkinderen van Eddy kregen alvast een nieuwe tweewieler om aan hun avontuur te beginnen. “Zie wat voor een lichte vélo dat is!”, riep Mageno fier tegen zijn papa Christopher. “Nu is het voor echt Devon, er is geen weg meer terug”, moedigde Francesco zijn zoon aan bij het ondertekenen van het contract. De twee vaders waren blij verrast toen bleek dat hun zonen ook nog eens fantastisch scoorden tijdens de fysieke testen. Devon heeft het ideale wielerfiguur en ook Mageno stelde niet teleur en blies iedereen omver met zijn uithoudingsvermogen. Misschien zat de enthousiaste aanmoediging van pépé Eddy daar wel voor iets tussen: “Bij 260 Watt krijgen jullie een dubbel pak friet!” Dat hoefde Eddy geen twee keer te zeggen, de twee gingen beiden ruimschoots boven dat getal.

In het licht van de huidige coronapandemie is het nog even afwachten wanneer de eerste wedstrijden zullen gereden worden. Wel is het vanaf nu voor de twee jongens hard trainen geblazen volgens een intensief schema. Al moet het volgens vader Francesco, die het zelf enkele seizoenen bij de profs probeerde, niet alleen maar knokken zijn: “Het allerbelangrijkste is dat ze het graag doen.”