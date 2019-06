In de voetsporen van haar moeder: dochter Linda de Mol tekent contract bij zender BNNVara Suzanne Borgdorff

20 juni 2019

08u16

Bron: AD.nl 0 Showbizz Noa Vahle, de dochter van Linda de Mol, gaat haar moeder achterna. De 19-jarige Noa tekende onlangs een contract bij BNNVara. Volgens de omroep gaat ze aan de slag als junior producer voor het nieuwe journalistieke platform dat documentairemaker Sinan Can ontwikkelt.

Het gaat om een multimediaal platform, waar internationale ontwikkelingen ‘op een vernieuwende manier’ aan bod komen. BNNVara hoopt er in september mee te starten. Noa, die een contract voor bepaalde tijd tekende, wilde gisteravond in de zomertalkshow ‘Zomer met Art’ nog weinig over haar carrièrenieuws kwijt. “Ik kan er nog niet te veel over zeggen, maar ik heb twee weken geleden een contract getekend”, vertelde ze met een glimlach. Op de vraag van presentator Art Rooijakkers of ze haar moeder achterna gaat, antwoordde ze mysterieus met een ‘wie weet’, aangevuld door de opmerking dat ze ‘in eerste instantie’ niet op tv te zien zal zijn. “Misschien later, dat weet ik nog niet.”

Noa is zich ervan bewust dat haar werk altijd aan dat van haar bekende moeder gekoppeld zal worden. “Dat label heb ik denk ik altijd. Daar ga je niet vanaf komen. Ik denk juist dat je kunt laten zien dat je je eigen weg gaat.”

De tiener verkaste vorig jaar van het Gooi naar een huis in de Amsterdamse volkswijk de Jordaan, dat haar moeder voor haar kocht voor 875.000 euro. Noa werd voor een derde eigenaar van het pand. Haar vader is regisseur Sander Vahle, van wie De Mol in 2007 scheidde. Met hem kreeg ze ook zoon Julian (22). Hij is actief in de muziek en bracht in mei zijn tweede single genaamd ‘Older’ uit.