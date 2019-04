In de schminkstoel met Andy Peelman: “Ik zat met mijn vinger in zijn poep” SD

01 april 2019

21u31

Bron: VTM 0

Vandaag zit acteur en politieagent Andy Peelman (35) in de schminkstoel. Uit de verhalen die hij daar vertelt, blijkt hoezeer zijn beroep als politieagent in alle aspecten van zijn leven verweven zit: van het blokkeren van auto’s op de pechstrook willen voorbijsteken, tot een nieuw programma waarin hij in andere landen mee op patrouille mag.