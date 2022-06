“In Brussel was ik te blank voor de zwarten, en te zwart voor de blanken”: de jeugdjaren van Stromae

Showbizz Louis Talpe kruipt opnieuw in de huid van een superheld: “Als mijn kinderen later naar ‘Lightyear’ kijken, hoop ik dat ze trots zijn op hun papa”

Fans van ‘Toy Story’ verzamel u, want vanaf vandaag kan je in de bioschoop gaan kijken naar ‘Lightyear’. Een spin-off van de Disney-klassieker, waarin we de oorspronkelijke ontstaansgeschiedenis van Buzz Lightyear te zien krijgen. “Het is leuk dat Disney nu duiding geeft waarom Andy een speelgoedfiguurtje van Buzz Lightyear in zijn verzameling had zitten”, vertelt acteur Louis Talpe die de Vlaamse stem mocht inspreken.

15 juni