IN BEELD: Zoon Evi Hanssen knipt lange lokken af voor Think Pink SDE

23 december 2019

22u02

Bron: Instagram 0 Showbizz Hij had er twee jaar voor moeten sparen, maar nu gingen de lange haren van Scout Di Bono (10), het zoontje van Evi Hanssen (41), er dan toch af. De afgeknipte haren doneerde hij aan Think Pink. Dat was te zien op de Instagram-pagina van Evi.

Op Instagram liet Evi Hanssen haar volgers meekijken bij de kappersbeurt. Zoon Scout Di Bono toonde trots zijn lange lokken, waar hij maar liefst twee jaar voor spaarde. Maar nu mocht er geknipt worden, zo bleek. Scout wilde zijn haren namelijk doneren aan Think Pink, die met het afgeknipte haar pruiken maakt voor vrouwen met borstkanker. En daar had hij een goede reden voor. Zijn oma kreeg acht jaar geleden namelijk ook borstkanker en verloor door de chemotherapie haar haren. Ook zij had een pruik nodig.

Oma toonde zich in ieder geval erg fier op de straffe actie van haar kleinzoon en moedigde hem met een roos aan. En ook Evi was erg trots, schreef ze bij een foto van haar pas geknipte zoon.