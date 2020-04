IN BEELD. Zo ziet ‘Blokken’ er vanaf maandag uit Jacob De Bruyne

11 april 2020

06u00 2 tv Geen lockdown of besmettelijk virus kan Ben Crabbé (57) tegenhouden voor zijn dagelijkse afspraak ‘Blokken’. De quizmaster en de zijnen werkten een vernuftig systeem uit waarbij de kandidaten van in hun kot een gooi kunnen doen naar het prijzengeld.

Elke zender worstelt met de coronacrisis. Programma’s worden verschoven of vervroegd gestaakt en opnames worden uitgesteld. Maar dat is buiten Ben Crabbé gerekend. Nadat de VRT een tijdje geleden aankondigde dat ze werkten aan een oplossing voor hun langstlopende quiz, is nu bekend hoe die er precies uit gaat zien.

Crabbé zal net als anders zijn vragen stellen vanuit de ‘Blokken’-studio, maar de kandidaten spelen het spelletje vanuit hun kot. Met een vernuftig systeem loggen de deelnemers via een laptop in op het spelsysteem. Op die laptop kunnen ze afdrukken om de vragen te beantwoorden en de blokjes bewegen op het blokkenbord. Via een bijgeleverde monitor zien ze ook hoe Ben de vragen stelt. Dat gebeurt allemaal in real-time. Een ‘Blokken’-medewerker filmt de kandidaten vanuit hun living en zal er ook op toezien dat niemand anders de ruimte betreedt, op die manier worden mogelijke hulplijnen onmogelijk gemaakt.

Veiligheidsvoorschriften

Het ziet er alleszins bijzonder uit, want net zoals een babbeltje met je grootouders deze dagen, zal Ben zijn vragen in de studio stellen aan twee hoofden op een beeldscherm. In die studio zit geen publiek, achter de onbemande camera’s zit wel een kleine groep vaste medewerkers. Zij zijn onderworpen aan strenge veiligheidsvoorschriften die goedgekeurd werden door viroloog Marc Van Ranst.

En die veiligheidsvoorschriften zijn er nogal wat. Zo bevestigt de kandidaat zelf zijn eigen microfoontje op zijn kledij en moeten ze de oortjes, om met Ben Crabbé in contact te staan, verplicht bijhouden na afloop. Na het spelletje wordt de laptop en al het technisch materiaal gedesinfecteerd en in de studio worden de medewerkers opgedeeld in groepjes van zes die elk richtlijnen krijgen voor pauzes en toiletbezoek.

De kandidaten die in deze ‘Blokken 2.0' de spits afbijten zijn Charlotte Loosen, een architecte uit ‘Berchem’ en Jeroen Van Kriekenge, een marinier uit Kessel-Lo.