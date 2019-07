IN BEELD. Zo werden prins Harry, koningin Elizabeth en co. gedoopt DBJ

08 juli 2019

15u46 0 Showbizz Zaterdag werd de twee maand oude Archie gedoopt in Windsor Castle. Voor de kleine spruit van Harry en Meghan was het zijn tweede publieke optreden, maar veel zal hij zich er later niet meer van herinneren. Bij de Britse koninklijke familie is het doopsel een eeuwenoude traditie, die elke telg van de Royal Family onderging.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor (2019)

Het was de tweede keer dat Archie publiekelijk getoond werd zaterdag. Meghan en Harry stuurden achteraf zelf de officiële foto rond.

Prins Louis, prinses Charlotte en prins George (2018, 2015, 2013)

Kate en William’s kinderen George (5), Charlotte (4) en Louis (1) werden uiteraard ook gedoopt. Opvallend is niet alleen dat Kate daarbij drie keer in het wit gekleed ging, het doopsel gebeurde op verschillende plaatsen. Louis en George werden besprenkeld in de koninklijke kapel in het St. James Palace, Charlotte werd gedoopt in de Maria Magdalena-kerk in Sandringham.

Prins Harry (1984)

Prins Harry werd gedoopt op 21 december 1984, maar het was zijn oudere broer William die in zijn blauwe korte broek de show stal tijdens de plechtigheid in Windsor Castle.

Prins William (1982)

Bij het doopsel van zijn jongere broer was William 2 jaar oud, tijdens zijn eigen viering op 4 augustus 1982 nog geen twee maanden. William was het eerste kindje van Diana en Charles.

Prins Charles (1948)

Je kan je het bijna niet meer voorstellen maar ook prins Charles (70) is ooit jong geweest. Op 15 december 1948 lag hij op de de armen van zijn moeder Elizabeth toen die samen met haar man Philip (98) de pers verwelkomden voor het plechtige moment.

Koningin Elizabeth (1926)

En dan is er natuurlijk ook nog de overtreffende trap. Koningin Elizabeth (93) werd gedoopt in het jaar 1926, hier ligt de kranige dame in de armen van haar moeder Elizabeth terwijl haar papa (de latere koning George VI) haar handje vasthoudt.