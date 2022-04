IN BEELD. Zo verschijnen de sterren op rode loper voor de MIA’s

Topfavoriete Angèle Van Laeken komt in het zwart, zij ontving eerder op de avond al een eerste award. Van Brussels minister Sven Gatz ontving ze een Zinneke, voor mensen die iets betekenen voor Brussel. Maar de Brusselse is er vooral voor zes MIA’s die ze vanavond kan winnen. “Ik heb daar nog plaats voor, ja”, lacht de blondine die al acht MIA’s won. “De wedstrijd betekent best veel voor me. Er zijn niet veel gelegenheden waarin artiesten van over het hele land samenkomen. Veel van de Vlaamse artiesten moet ik nog ontdekken, maar ik ben bijvoorbeeld wel groot fan van Sylvie Kreusch.” De Brusselse zegt ook nog advies te hebben voor de vele jonge meisjes die naar haar opkijken. “Vind een goeie balans tussen hard werken en uitkijken voor je gezondheid. Sta op je strepen als vrouw en doe niet te veel toegevingen als je het wil maken in de muziek.”