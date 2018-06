IN BEELD. Zo ging u gekleed tijdens de Foute Party EDA

30 juni 2018

09u21

Bron: Qmusic 0 Showbizz Vrijdagavond vond de 16e editie van de Foute Party van Qmusic plaats in Gent. Naast artiesten als Christoff, De Romeo's, Bart Kaëll, Captain Jack en Kate Ryan kwamen daar ook 14.000 foute feestvierders op af.

De Qmusic-dj’s zelf verzorgden een heuse openingsact in Baywatch-outfit. Special guest Sam Gooris kwam er een speciale foute remix van zijn nummer ‘Laat Het Gras Maar Groeien’ brengen. Maarten en Dorothee presenteerden gedurende de dag, bij wijze van opwarmertje, al de Foute 128. Ook dit jaar stemden de Qmusic-luisteraars ‘Diep’ van Get Ready! naar de nummer 1 in de lijst.

Bekijk hier de Foute Foto's!