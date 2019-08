IN BEELD. Zita Wauters showt haar eigen kledingcollectie CD

03 augustus 2019

16u13 1 Showbizz Deze namiddag heeft Zita Wauters haar eerste kledinglijn voorgesteld tijdens een fashion show in Antwerpen. De dochter van Koen Wauters en Valerie De Booser ging een samenwerking aan met CKS en ontwierp een stoere street style collectie. En die valt duidelijk in de smaak bij bekend Vlaanderen.

Zita Wauters is duidelijk een creatieve duizendpoot. Na haar filmrol in ‘Niet Schieten’ en het presenteren op het YouTube-kanaal van Ketnet mag ze nu ook al ontwerpster toevoegen aan haar prille cv. En het mag duidelijk zijn: de tiener heeft de modegenen van haar mama Valerie geërfd. Samen met het hippe Belgische kledingmerk CKS brengt Zita nu een kledinglijn uit. “Voor mij moest de collectie vooral iets stoers uitstralen en goed zitten, en daar zijn we volgens mij helemaal in geslaagd. Ik ben CKS dan ook heel dankbaar dat ze zo hard in mij geloven en me deze mooie kans hebben gegeven. Het was een uitdaging, maar wel een supertoffe. Ik kijk er al naar uit om veel meisjes in mijn kledinglijn te zien rondlopen.”

De collectie van Zita Wauters is vanaf maandag verkrijgbaar in alle CKS-stores en online via hun website.

“Als ik ooit een kledingcollectie mag uitbrengen, dan ook graag eentje met veel kleur en een stoere look”, vertelt ‘De Buurtpolitie’-actrice Charlotte De Groof aan de zijde van NJR-dj Nasrien Cnops.

“Mijn oudste dochter June kijkt op naar Zita”, aldus Ann Van Elsen die ook nog dochtertje Jackie-Lou meenam. “Regelmatig vraagt ze tips aan haar, want zelf ken ik niets van vloggen.”

“Vroeger was Zita fan van ‘De Buurtpolitie’ en nu ben ik dat van haar kledinglijn”, lacht Ianthe Tavernier die kwam kijken met actrice Helle Vanderheyden. “Heel leuke combinaties. En Zita heeft zo’n enthousiaste en sociale persoonlijkheid.”

Een jarige Kirsten Janssens (37), bekend van ‘The Sky Is The Limit’, is benieuwd naar de collectie. “Mijn dochter zou alle stukken mee naar huis willen nemen.”

Mama Valerie, papa Koen en broer Nono zijn apetrots op hun ontwerpster in huis.