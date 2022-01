IN BEELD. Zij supporteren voor hun sterren in ‘Dancing With The Stars’

TV Cycloop vertelt over het 'plasgaatje' in z'n pak in ‘Behind the mask’

Bart Cannaerts is ontmaskerd als Cycloop. In ‘Behind the mask' blikt de presentator terug op zijn deelname. Toen Cannaerts zijn kostuum voor eerst ging passen, ondervond hij aan den lijve dat zijn vestimentaire keuze niet de meest ideale was voor het pak van Cycloop. Zijn kostuum had een handig plasgaatje, maar daar draag je dan best geen losse boxershort onder.

