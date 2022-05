Topfavoriete Angèle Van Laeken (26) nam drie MIA’s in ontvangst in een volledig zwarte outfit van Chanel. Van Brussels minister Sven Gatz kreeg ze ook een Zinneke, voor mensen die iets betekenen voor Brussel. “Ik heb nog plaats voor al die awards, ja”, lacht de blondine die al acht MIA’s won. “De wedstrijd betekent best veel voor me. Er zijn niet veel gelegenheden waarin artiesten van over het hele land samenkomen. Veel van de Vlaamse artiesten moet ik nog ontdekken, maar ik ben bijvoorbeeld wel grote fan van Sylvie Kreusch.” De Linkebeekse zei ook nog advies te hebben voor de vele jonge meisjes die naar haar opkijken. “Vind een goeie balans tussen hard werken en uitkijken voor je gezondheid. Sta op je strepen als vrouw en doe niet te veel toegevingen als je het wil maken in de muziek.”