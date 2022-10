IN BEELD. YouTube-sterren Céline en Michiel lokken 2500 fans naar première van hun eerste bioscoopfilm.

“Deze opkomst is echt overweldigend”, aldus Céline en Michiel; beter bekend als CEMI, in een matchende blauwe outfit. “We waren best wel nerveus voor deze première, maar de liefde van het publiek is hartverwarmend. We zijn zo dankbaar. Onze vlogcamera hebben we ook bewust thuisgelaten zodat we onze fans alle aandacht kunnen geven. Of de film ook op onze YouTube-kanaal komt? Stiekem hopen we dat wel, maar eerst is hij sowieso te zien in de bioscoop en nadien op Streamz.” En dankzij deze film heeft Céline ook de smaak van het acteren te pakken. “Ik sta zeker open voor nieuwe projecten.”