IN BEELD: Yannick Bovy trouwt met Stefanie: deze week voor de wet, volgende week in Italië EVDB/PDS

26 mei 2018

19u04 0 Showbizz Crooner Yannick Bovy is op zaterdagmiddag voor de wet getrouwd met zijn kersverse vrouw Stefanie. De twee trouwden vandaag in Brecht voor de wet, maar het grote feest vindt plaats in Italië.

Vandaag zijn Yannick Bovy, bekend van onder andere 'Six' en 'Better Man', en zijn Stefanie getrouwd. Officieel dan toch. De twee trouwen vandaag voor de wet, maar doen enkele onderdelen van de trouw volgende week nog eens over in Italië.