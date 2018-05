IN BEELD: Wout Bru pronkt met nieuwe vriendin op zomers feestje SVH/TDS

16 mei 2018

21u24

Bron: Eigen berichtgeving 1 Showbizz Iedereen mag het nu weten: Wout Bru (49) en het 24 jaar jongere model Natassia Van Kerkvoorde zijn een koppel. Dat getuigen niet alleen de liefdesboodschappen op hun sociale media, Wout poseerde vanavond ook trots — en voor het eerst in het openbaar — met zijn nieuwe geliefde in Antwerpen.

Natassia had in het verleden al een kortstondige relatie met Rode Duivel Romelu Lukaku, maar haar liefde voor de chef-kok is groot. Dat bleek in conceptstore Divani waar Ibiza Ice, een gloednieuwe bruisende wijn, werd voorgesteld. Ook andere notoire feestneuzen zoals Tanja Dexters en Silvy De Bie genoten, samen met ‘Thuis’-actrice Marleen Merckx, van de zuidelijke sfeer. Ibiza lag even aan de Schelde.