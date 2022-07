IN BEELD. Vlechtjes zijn dé haartrend op Tomorrowland

TV Kimbery is eerste kandidate die ‘Love Island’ moet verlaten: “Ik neem niemand iets kwalijk”

‘t Is gebeurd. Vrijdagavond was het tijd voor de eerste exit in ‘Love Island’. De 24-jarige Kimbery uit Melsele moet als eerste de villa verlaten. “We hadden niet verwacht dat er zoiets ging gebeuren.”

15 juli