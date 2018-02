In beeld: Vlaanderen stipt massaal tegen pesten TDS

09 februari 2018

14u18

Bron: KETNET 0 Showbizz Vanavond eindigt de Vlaamse Week tegen Pesten, een jaarlijks initiatief van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten, in samenwerking met Ketnet en Awel. Dit jaar 'stipten' we voor het eerst tegen pesten, met de actie Move tegen pesten 'STIP IT' van Ketnet. Al wie tegen pesten is, kon op ketnet.be een Manipest ondertekenen en vier stippen op zijn of haar hand zetten om een duidelijk signaal te geven. De actie overtrof alle verwachtingen en toonde aan dat Vlaanderen massaal 'neen' zegt tegen pesten. Niet alleen scholen, maar ook sportclubs, verenigingen, bedrijven en politici toonden hun solidartiteit met de actie.

Het Manipest op ketnet.be werd intussen meer dan 240.000 keer ondertekend: meer dan 20.000 foto's op de website en in de Ketnet-app zijn daar het bewijs van. Maar ook buiten Ketnet werd er gestipt: op sociale media verschenen duizenden foto's met de hashtags #stipit, #movetegenpesten, #samentegenpesten en #kieskleurtegenpesten. De clip Stip na stip van Tinne Oltmans is op een maand tijd meer dan 1,6 miljoen keer bekeken via Youtube en de Ketnet-onlinekanalen.

Daarnaast was er op Ketnet en andere VRT-netten deze week aandacht voor de problematiek met getuigenissen, experten en achtergrondinformatie.

Vanavond eindigt de Vlaamse Week tegen Pesten met een Antipestival, dat via de online kanalen van Ketnet te zien zal zijn. Al wie het Manipest ondertekende, kreeg een unieke code om het festival te kunnen volgen.

Bekend Vlaanderen stipt mee

Bij de lancering van de actie was al duidelijk dat ook bekend Vlaanderen de actie een warm hart toedroeg. Deze week doken nog heel wat bekende gestipte handen op via de sociale media. Vanuit de sportwereld, maar ook vanuit de politiek en de media. O.a. David Goffin, Elise Mertens, Club Brugge, Simon Mignolet, de Red Flames, Hilde Crevits, Sven Gatz, Philippe Muyters, Geert Bourgeois, Bart Peeters, Dana Winner, SLM, Stan Van Samang en Goedele Wachters toonden hun vier stippen.

Het Antipestival, vrijdag 9 februari vanaf 18u30 op ketnet.be en in de Ketnet-app.