IN BEELD. Vlaamse ‘High School Musical’ in première CD

09 januari 2019

15u51

Bron: Eigen berichtgeving 0 Showbizz Heel wat BV’s keerden deze namiddag terug naar school. Niet voor een les Frans of wiskunde, maar wel voor de avant-première van de gloednieuwe Ketnetreeks #LikeMe. Daarin brengen de jongeren hippe versies van bekende Nederlandstalige liedjes.

#LikeMe volgt de avonturen van een groep tieners in een middelbare school. Het hoofdpersonage Caro moet door de ziekte van haar moeder verhuizen van een dorpje in de Ardennen naar de drukke stad waar ze op een gloednieuwe school belandt. Als nieuwkomer wordt ze meteen in een hoekje geduwd en de populaire meisjes op school maken het er niet makkelijker op. Toch probeert Caro nieuwe vriendschappen te smeden en haar schoolresultaten goed te houden.

De fictiereeks, die vanaf 13 januari te zien is op Ketnet, heeft een hoog musicalgehalte. Er klinken bewerkingen van Vlaamse en Nederlandse klassiekers zoals Lichtjes van de Schelde van Bobbejaan Schoepen, Porselein van Yasmine en ‘t Is weer voorbij die mooie zomer van Gerard Cox. Daarmee wil het Ketnetters van nu op een leuke manier laten kennismaken met de muziek uit de tijd van hun (groot)ouders.

Ook doen er een heleboel bekende acteurs mee in #LikeMe, zoals Gunther Levi, Sven De Ridder, Janine Bischops, Vincent Banic, Ann Van den Broeck, Jeroen Van Dyck en Hugo Sigal. Die laatste neemt de rol van schooldirecteur voor zijn rekening.