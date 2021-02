IN BEELD. Vijand van Trump en beste vriend van Boris Johnson: Larry, ‘Chief Mouser’ van Downing Street, viert 10de jubileum

Downing Street, al jaar en dag het hoofdkwartier van de Prime Minister, heeft een klein legertje ‘officiële’ katten. Die zijn ‘in dienst’ van de regering en hebben elk ook hun eigen titel, twitteraccount én fans. De Britse media berichten over de diertjes alsof het echte parlementsleden zijn, hilarisch in hun geveinsde ernst.

Larry, ‘Chief Mouser’ en chouchou van de huidige Britse minister Boris Johnson, was de eerste kat in lange tijd die Downing Street zijn thuis mocht noemen. Vroeger - voor de uitvinding van moderne pesticiden - was het de gewoonte om een kat te hebben op Downing Street nr. 10, gezien er heel wat ongedierte door de straten van Londen liep. Ook al zijn er vandaag de dag genoeg manieren om een woning ‘muisvrij’ te houden, bracht de toenmalige eerste minister David Cameron in 2011 opnieuw een kat mee naar huis. Hij besloot om Larry na zijn ambtstermijn in Downing Street achter te laten. “Ik ben dol op die kat, maar Downing Street is zijn thuis. Ik ben er zeker van dat hij ook de volgende ministers veel vreugde zal bezorgen.”