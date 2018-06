IN BEELD: Véronique De Kock opent pop-upwinkel in Wijnegem Shopping Center CD

01 juni 2018

20u10

Bron: Eigen berichtgeving 8 Showbizz De zaken gaan goed voor Véronique De Kock. Drie jaar na de opening van haar boetiek '1995 by Vero' in Schilde, die verwijst naar het jaar waarin ze Miss België werd, heeft ze nu ook een pop-up kledingwinkel in het Wijnegem Shopping Center.

"Een droom die uitkomt, want als kind kwam ik hier regelmatig shoppen met mijn ouders." Net als in Schilde vind je in deze pop-up ook kleding, schoenen, juwelen en accessoires voor dames. En zelf staat Véronique ook in de winkel. "Ik vind het heerlijk om vrouwen te adviseren bij hun aankoop zodat ze stralend naar buiten gaan. Dat is echt mijn ding." Op televisievlak is het bijzonder kalm voor de ex-Miss België en daar zit voorlopig geen verandering in te komen. "Af en toe duik ik nog eens op in een panelprogramma, maar zelf eentje presenteren zit er niet meer in. Dat is een afgesloten hoofdstuk waar ik mij heb bij neergelegd." 1995 by Véro in Wijnegem blijft nog open tot eind januari.

Tanja Dexters kwam een kijkje nemen met dochtertje Valentina. "Als we gaan shoppen, dan doen we eerst haar winkeltjes en dan die van de mama." De blondine heeft zelf plannen om een nieuwe accessoirecollectie uit te brengen met Dexters.

Nicole en Sébastien (13), de mama en zoon van Véronique, mochten uiteraard niet ontbreken. "We zijn heel trots."

Actrice Nicoline Hummel, die tot voor kort meespeelde in De Buurtpolitie, ging meteen op zoek naar een geschikte outfit.

Manuel, de vriend van Véronique De Kock, was er natuurlijk ook. "Hij steunt me niet alleen op relationeel, maar ook op professioneel vlak."