IN BEELD. Véronique De Kock en Tanja Dexters botsen, zwieren en smullen op Sinksenfoor

BVNa twee jaar afwezigheid door corona is vanmiddag in Antwerpen de Sinksenfoor opnieuw van start gegaan. Het grootste rondreizende pretpark van ons land, met meer dan 150 attracties en eetkramen, staat meer dan dan ooit garant voor plezier en smullen. En dat is een combinatie die erg in de smaak valt bij de BV’s. Van ‘Familie’-acteurs tot oud-missen.

Naast de gekende attracties en kermiskramen, waaronder een reuzenrad, eendjeskraam en spookhuis, zijn er dit jaar ook enkele nieuwe attracties op de Sinksenfoor. Vooral voor de waaghalzen onder ons. Zo is ‘V Maxx’ een indrukwekkende snelle attractie. Twee gondels draaien aan 120 kilometer per uur, terwijl de benen van de durvers in de lucht schommelen. Met zijn 60 meter is dit het hoogste toestel van de hele kermis en dus heb je een mooi uitzicht over Antwerpen. Daarvan kan je ook genieten in de zweefmolen ‘Sky Glider’, op 40 meter hoogte. In de attractie X-treme ga je over de kop en Techno Power is dan weer familie-attractie met vier grote armen die rond een middenas draaien. Je hoofd blijft boven, je voeten bengelen in de leegte. Ook is er een vliegend tapijt met ‘Free Style’ én een speciale variant op de traditionele Piratenboot.

Geen Sinksenfoor zonder peter. Voor de editie van dit jaar is dat niemand minder dan acteur en presentator Axel Daeseleire. “De ‘foor’ is voor mij pure nostalgie. Halteren aan Desirée de Lille het spookhuis , het lunapark … maar vooral het bokskraam. Die mis ik dezer dagen. Ik vond dat als jong ventje al surrealistisch dat iemand voor geld op z’n bakkes liet slaan, maar ook heroïsch tegelijkertijd. Ik mocht niet binnen in zo’n kraam van mijn ouders, maar ik bleef altijd wel buiten wachten om te weten wie er gewonnen was. Wat een heerlijke tijd. En neen, ik wilde geen ruimtevaarder, dokter of brandweerman worden. Stiekem koesterde ik de droom om ooit ‘forain’ te zijn, maar dat durfde ik thuis niet vertellen.”

De Sinksenfoor op Park Spoor Oost in Antwerpen is nog open tot en met zondag 10 juli.

“Niet alleen van de attracties word je draaierig, maar ook van de gin-tonics”, grapt Tanja Dexters met naast zich Joyce De Troch.

Véronique De Kock genoot van een gezellige namiddag met haar kinderen Sébastien en Maximilien en haar echtgenoot Manuel. “Het kind in mij komt hier weer helemaal naar boven.”

“Mijn zonen Daan, Arthur en Arno houden van de wilde attracties, mijn vriend Kim en ik genieten vooral van de sfeer”, aldus ‘Familie’-actrice Caroline Maes.

“Ik kan goed schieten, dus wie weet ga ik straks wel met alle prijzen naar huis”, grapt Kim Van Oncen.

Liefde is .... samen naar de Sinksenfoor gaan. “Mijn verloofde Kelly en ik doen dat allebei graag”, aldus Familie-acteur Yanni Bourguignon. “Misschien moeten we op ons trouwfeest in juni 2023 ook wat kermiskramen zetten.”

Belinda Voorspoels, Samira in ‘Familie’, was op stap met haar tv-kinderen Amine Boujouh (Ilja) Senne Meynendonckx (Brahim) en Jools Jatta Janssens (Jamila). “Leuk om mekaar ook eens naast de set wat beter te leren kennen”, klinkt het.

Martine Jonckheere amuseert zich samen met haar man Filip in de botsauto’s. “Jong zot”, grapt de actrice.

“Geen Sinksenfoor zonder smoutebollen”, zegt zangeres en zoetebek Noa Neal. “Ik durf zelfs speciaal naar hier te rijden voor een pakje.”

“Voor onze is de foor niet alleen plezier, maar ook het moment bij uitstek om neven, nichten, ooms en tantes terug te zien die hier staan”, vertelt Kelly Pfaff aan de zijde van haar kinderen Kenji en Shania in het lunapark van haar nichtje Kelly.

“We beginnen altijd kalm, maar dan gaan we steeds een stapje heviger”, zegt ‘Dertigers’-acteur Kristof Goffin met naast zich ‘Karrewiet’-gezicht Jelle Mels.

“Als het mooi weer is, komen we twee à drie keer naar de Sinksenfoor”, zegt Lesley-Ann Poppe die manlief Kevin, zoon Gabriël dochter Lily meenam. “Dit is het paradijs voor kinderen.”

“De botsauto’s zijn pure nostalgie voor mij”, aldus Axel Daeseleire die peter is van de Sinksenfoor. “Zo plezant”

“Het spiegelpaleis is een niet te missen attractie op de kermis”, vindt acteur Dirk Van Vooren die naar Antwerpen afzakte met echtgenote Griet en hun kinderen Tuur en Anna. “Iedereen kent het.”

“Als het warm weer is, dan is zo’n ritje in de boomstammetjes extra verfrissend”, aldus ‘De Buurtpolitie’-acteurs Lisa Gerlo en Dempsey Hendrickx.

Katia Alens en haar jongste zoon Romeo smullen samen met Kim Engelbosch van alle lekkernijen op de Sinksenfoor.

Als burgemeester van Antwerpen mocht Bart De Wever uiteraard niet ontbreken. Hij maakte er meteen een gezinsuitstap van met dochter Liesbet.

