IN BEELD. Verliefde koppeltjes en jong geweld op tweede opname van Zomerhit

Mathias Vergels zong ‘Iedereen Is Van De Wereld’ van The Scene. “Maar binnenkort kom ik zelf met nieuwe muziek naar buiten, ik ben volop aan het schrijven’, aldus de zanger/acteur. “Het is een drukke zomer, met veel optredens. En in het najaar ook. De Eén-reeks Thuis zal op een lager pitje staan.”

Lynn Van den Broeck gaat backstage bij Zomerhit en maakt filmpjes voor de sociale media van Eén en Radio 2. “In het begin was ik best wel zenuwachtig om die artiesten te interviewen, maar die zijn allemaal zo lief en enthousiast”, zegt de actrice die ondertussen ook nog meespeelt in het theaterstuk Oost West Thuis Best. “En vanavond mocht ik mijn lief (Mathias Vergels, red.) interviewen. Best wel grappig.”

Margriet Hermans en haar man Frank blijven lekker hangen in de zomerbar. “Maar niet te lang, want ik moet bijna alle dagen optreden en dus is voldoende rust nemen ook belangrijk”, zegt de zangeres, die veel warmte en sympathie voelt van het publiek. “Al kan één glas rosé er wel van af.””

Gene Thomas pakte zijn dochter Lily mee naar zomerhit. “Ze zit aan zee en wilde graag eens meekomen”, aldus de zanger. “Die sfeer backstage vindt ze leuk.” Gene moet het ook nog wat rustig aan doen na zijn niersteenoperatie twee weken geleden. “Na een optreden voel ik het wel, maar we klagen niet.”

Het nummer ‘Hij Speelde Accordeon’ van Luc Steeno is exact 30 jaar oud en dus mocht hij het nog eens zingen tijdens Zomerhit. “Maar zelf kan ik geen accordeon spelen.”

Kok Stéphane Buyens en zijn vrouw Ellen kwamen meezingen met onze Vlaamse artiesten.

Jérémie Makiese mocht nog eens zijn Songfestivalnummer ‘Miss You’ brengen voor het publiek.

Laurins Dursin, de vriend van Julie Vermeire, kwam de sfeer opsnuiven als reporter voor MNM.

“Optreden met zich op zee is magisch”, aldus Tom en Kato van The Starlings. Die laatste deelde vandaag nog op sociale media dat ze soms last heeft van paniekaanvallen op het podium. “Maar het gaat steeds beter en ik kan er zelfs van genieten.” Dat ziet ook haar vriend Tom. “Ze straalt op het podium.”

Conner Rousseau kwam supporteren voor zijn ‘Masked Singer’-collega’s Camille en Mathias Vergels. “Maar zelf ga ik niet optreden”, lacht de Vooruit-voorzitter.

The Voice van Vlaanderen-winnares Grace en Laura Tesoro vormen een gelegenheidsduo en brengen het nummer ‘Bam Bam’ van Camila Cabello en Ed Sheeran. “Onze stemmen blenden mooi samen”, aldus de ladies in red. Beide zangeressen komen binnenkort ook met een nieuw nummer op de proppen. En Laura is met ‘Not Easy’ genomineerd voor de Zomerhit. “Het is een atypisch nummer, dus ik ben benieuwd wat het gaat geven. Sowieso zijn de reacties heel positief. Een bevestiging dat ik mijn buikgevoel moet volgen.”

