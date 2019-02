IN BEELD. Verliefde BV-koppels op première theaterversie 'Blind Getrouwd’ CD

15 februari 2019

21u26 0 Showbizz Na het tv-format ‘Blind Getrouwd’ is er nu ook een theaterstuk dat dezelfde naam draagt als het populaire VTM-programma. Deze komedie ging vanavond in première in het Antwerpse Fakkeltheater. Zonder koppels uit het programma, maar wel met een heleboel BV’s.

De theaterversie van Blind Getrouwd neemt de titel nogal letterlijk. In het stuk staat het meisje op punt om te trouwen met een blinde jongen. Haar ouders zijn in alle staten en willen een ‘blinde trouw’ kost wat kost vermijden. Op de planken zien we onder anderen Tine Priem, Peter Bulckaen, Greet Rouffaer en Guillaume Devos aan het werk. De personages dragen niet de namen van de deelnemers uit het tv-programma, maar er zijn wel enkele leuke knipogen.

“Wij zijn niet blind, maar in het geheim getrouwd”, zegt Koen Crucke aan de zijde van manlief Jan. “Misschien nog een geluk, want anders hadden we allebei ‘neen’ gezegd omdat we aanvankelijk elkaars type niet waren.”

Ray Verhaeghe en Annie Geeraerts zijn al jaren een koppel in Familie. “Mochten de experten ons aan elkaar koppelen, dan denk ik wel dat er een match zou zijn.”

Actrice Myriam Bronzwaar poseert aan de zijde van haar vriend Dirk. “We zijn nog niet lang een koppel, maar ik voel me heel gelukkig.”

“Blind Getrouwd is mijn guilty pleasure”, aldus F.C. De Kampioenen-actrice An Swartenbroekx met naast zich echtgenoot Guido. “Ja, ik ben hopeloos romantisch en hoop dat mensen elkaar vinden via zo’n wetenschappelijke combinatie.”

Swoop-zanger Filip D’haeze, die vorig jaar een haartransplantatie onderging, kwam kijken met partner Nathalie.

“Lieve en ik zijn nog steeds niet getrouwd en daar komt voorlopig ook geen verandering in”, aldus Thuis-acteur Wim Stevens die partner Lieve meenam.

Zangeres Ellis, de artiestennaam van zangeres Elke Taelman, maakte er een romantisch uitje van met vriend Doran.

De komedie Blind Getrouwd speelt nog tot en met 3 maart in het Fakkeltheater in Antwerpen en toert nadien door heel Vlaanderen. Tickets via prethuis.be.