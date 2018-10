IN BEELD. Veel 'politie' op try-out sprookjesmusical Hans & Grietje CD

28 oktober 2018

Vanmiddag werd in de Antwerpse Stadsschouwburg de sprookjesmusical ‘Hans & Grietje’ uitgetest op een proefpubliek. In de zaal zaten niet alleen veel kindjes, maar ook een heleboel acteurs uit De Buurpolitie. Zij kwamen supporteren voor hun collega’s Ianthe Tavernier en Ilse La Monaca die respectievelijk in de huid kruipen van Grietje en De Boze Heks. Ghost Rocker Wout Verstappen vertolkt de rol van Hans.