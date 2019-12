IN BEELD. Veel glitter en glamour op première 'Winterrevue - Extra Large'

CD

15 december 2019

14u43 0 showbizz Gisterenavond vond in Theater Elckerlyc in Antwerpen de première plaats van de vijfde editie van de Winterrevue. Het aanwezige BV-publiek werd getrakteerd op een wervelende show vol humor, show, muziek, pluimen, .... en dat allemaal in een extra large-versie.

Geen winter in Antwerpen zonder de Winterrevue. Traditiegetrouw creëert regisseur Stany Crets een wervelende show in Theater Elckerlyc. En omdat het al voor de vijfde keer is, maakt hij er een ultieme feesteditie van. Met als thema: Extra Large. Alles op het podium ziet er nog groter en spectaculairder uit: meer muzikanten, meer voorstellingen, meer glitter, meer glamour, meer humor, ... en dat maar liefst drie uur lang. En dat het concept aanslaat, bewijst de ticketverkoop. Nog voor de première gingen al ruim 10.000 tickets de deur uit.

Op het podium van de Winterrevue geven dit jaar Dirk Van Vooren, Patrick Onzia, Britt Van der Borght, Ann Van den Broeck, Laurenz Hoorelbeke, Helle Vanderheyden en special guest Luc Caals het beste van zichzelf geven in talloze live-acts en sketches. Voor Caals en Van Vooren is het maar maar liefst 13 jaar geleden dat beide heren nog samen in een revue stonden.

‘Winterrevue - Extra Large’ speelt nog tot en met 12 januari in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Tickets via elckerlyc.be.

Herbert Flack kwam kijken met zijn echtgenote Fabienne.

Als er gelachen wordt, dan is Christophe Stienlet er graag bij. Hij nam zijn vrouw Lesley en hun zoon Juneau mee.

Jan Schepens en Katja Retsin maakten er een gezellige avond van onder hun tweetjes.

Jacky Lafon is helemaal in haar nopjes met twee knappe mannen aan haar zijde.

Juan Gerlo en Tinne Oltmans trokken hun mooiste outfit aan voor de première.

Margriet Herman zakte af naar Antwerpen met manlief Frank, dochter Celien en goede vriend Geoffrey.

Ianthe Tavernier en Isabelle A kwamen hun goede vriendin en Les Copines-collega Helle Vanderheyden aanmoedigen.