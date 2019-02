IN BEELD. Veel bekend volk op première ‘Iedereen Beroemd’ CD

17 februari 2019

18u44 0 Showbizz Bijna twintig jaar na de filmrelease van ‘Iedereen Beroemd’ ging deze namiddag in Theater Elckerlyc in Antwerpen de gelijknamige musical in première. Met deze keer in de hoofdrol Joke Emmers en Sven De Ridder. En dat lokte, ondanks het goede weer, heel wat bekend volk naar de rode loper.

‘Iedereen Beroemd’ vertelt het verhaal Jean Vereecken die van zijn dochter Marva een grote ster wil maken. Wedstrijd na wedstrijd doen ze mee in de hoop om een doorbraak te forceren. Alleen is Marva niet van de mooiste en ook toon vasthouden lukt niet altijd, maar dat overziet Jean. Hij raakt geobsedeerd door het idee om manager te worden van zijn dochter... Zo ontvoert hij het bekende popsterretje Debbie in de hoop zo toegang te krijgen tot de media én hitparades.

De hartverwarmende feelgood musical ‘Iedereen Beroemd’ speelt nog tot en met 17 maart in Theater Eckerlyc in Antwerpen. Tickets via judas.be.