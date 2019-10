IN BEELD. Veel bekend volk op première 'Gert Late Night - De Movie’ Christophe D'Huysser

22u35 2 Showbizz Vanavond ging in Kinepolis Antwerpen ‘Gert Late Night - De Movie’ in première, de eerste langspeelfilm van en met Gert Verhulst en James Cooke in de hoofdrol. En met hun achttien bootgasten van dit seizoen. Op de rode loper waren dan ook heel wat ‘filmsterren’ te spotten.

Als echte Hollywoodsterren kwamen Gert Verhulst en James Cooke - piekfijn uitgedost in een smoking - in een limousine aan op de première van hun eerste langspeelfilm Gert Late Night - De Movie. Op zes dagen tijd hebben de heren met hun achttien bootgasten - waaronder Kevin Janssens, Jan Smit, Clara Cleymans, Siska Schoeters, Remco Evenepoel, Tourist LeMC, Christoff - een film ingeblikt op het jacht van Gert, de Evanna. Daar wordt na een uit de hand gelopen feestje een lijk gevonden. Aan Gert en James om het mysterie te ontrafelen.

“Met een knaller van formaat sluiten we het zesde seizoen van Gert Late Night af”, aldus Gert en James. “We zijn doodop, maar ook heel erg benieuwd naar de reacties van de gasten en het publiek. Dat geeft toch een klein beetje stress. Maar wij hebben het eindresultaat al gezien en zijn zeer tevreden. Het is een goede mix van vreemde plotwendingen en bijhorende aparte humor.” Beide heren kwamen op het idee toen ze vanuit Oostende presenteerden waarde het Filmfestival aan de gang was.

Op de rode loper van Gert Late Night in Kinepolis Antwerpen heel wat bekend volk. Maar het was toch vooral Annie, de vaste kokkin op de boot, die met alle aandacht ging lopen. Haar vertrouwde keukenschort liet ze thuis en ruilde ze in voor een lang zwart kleed met zwarte botjes. “De Meryl Streep van de Lage Landen”, grappen Gert en James.

Na de film, die maar een half uurtje duurt, werden de bezoekers ook nog getrakteerd op de exclusieve avant-première van de kaskraker ‘Maleficent: Mistress of Evil’ met Angelina Jolie, die vanaf volgende week woensdag te zien is in de bioscoop. Wie graag ‘Gert Late Night - De Movie’ wil zien, kan morgenavond afstemmen op Vier na de laatste uitzending.