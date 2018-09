IN BEELD. Veel bekend volk op première 'Er was eens ... het sprookjesconcert'

CD

23 september 2018

10u03 1 Showbizz Gisteren ging in de Stadsschouwburg van Antwerpen 'Er was eens … het sprookjesconcert' in première. Deze musical wil op een ludieke manier duidelijk maken dat het leven aan je voorbijgaat als je voortdurend achter je scherm zit. En dat was voor heel wat BV's met kinderen een herkenbaar verhaal.

Sneeuwwitje, Doornroosje, Assepoester en Rapunzel krijgen van hun tante, de heks, smartphones en tablets voor hun verjaardag. De tante hoopt dat deze vergiftigde geschenken hen volledig zullen betoveren zodat haar eigen dochter de lievelingsprinses wordt. Voor de sprookjesprinsessen het goed en wel beseffen, zijn ze niet meer weg te slaan van hun mobieltjes. De koning en koningin zijn de wanhoop nabij wanneer ze ontdekken dat hun dochters enkel nog oog hebben voor hun gsm’s en daardoor de prinsen zelfs niet opmerken. Kunnen de prinsen de dames overtuigen dat er meer is dan wifi alleen?

Met dit verhaal wijst producent Deep Bridge niemand met de vinger. Wel maken ze het gebruik van sociale media bespreekbaar op een ongedwongen en leuke manier met een actueel sprookje en een hoop catchy, hedendaagse muziek. En niet te vergeten: vier bloedmooie prinsessen die de sprookjeswereld eens volledig op zijn kop zet. Tinne Oltmans, Anne Van Opstal, Shauni Rau en Helle Vanderheyden spelen een puberende Doornroosje, Sneeuwwitje, Rapunzel en Assepoester.

'Er was eens ... het sprookjesconcert' speelt nog op 23 september in de Antwerpse Stadsschouwburg en op 29 september in Capitole Gent. Tickets via deepbridge.be