IN BEELD. Veel bekend volk op première ‘Ene gast, twee bazen’ TDS

11 november 2018

11u38 0 Showbizz Heel wat schoon volk gisteren op de rode loper van de première van ‘Ene gast, twee bazen’. Er viel dan ook wat te vieren: dé jubileumvoorstelling voor de tiende verjaardag van De Komedie Compagnie. Het mocht duidelijk iets meer zijn.

‘Ene gast, twee bazen’ is de Vlaamse bewerking van een gigantisch West-End en Broadway-succes met ‘Carpool Karaoke’-presentator James Corden in de hoofdrol. Acteur Sven De Ridder speelt de hoofdrol als ‘ene gast’ in deze muzikale komedie. Maker Stany Crets stelde een topcast samen met naast Sven De Ridder ook Walter Baele, Koen Van Impe, Ludo Hellinx, Kevin Bellemans, Anouck Luyten, Laurenz Hoorelbeke, Shana Pieters, Ludo Hoogmartens, Sven Tummeleer en Jasmine Jaspers.

Bovendien gaat het om een muzikale komedie waarbij ook een live band aantreedt op het podium. Dit onder leiding van Ben Mouling.