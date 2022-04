IN BEELD. Van Michael Jackson tot Mariah Carey: sterren vinden al 30 jaar hun weg naar Disneyland Paris

Michael Jackson zakte meermaals af naar Disneyland Paris. Vaak met zijn kinderen. Of met zijn toenmalige vrouw Lisa Marie Presley. En die bezoekjes gingen nooit onopgemerkt voorbij. Heel wat fans verzamelden aan het Disneyland Hotel, waar hij altijd in de duurste suite verbleef, in de hoop een glimp op te vangen van de king of pop. Ze scandeerden zijn naam of begonnen een liedje van hem te zingen. En Michael: die kwam meestal de fans even begroeten vanop zijn balkon. Al kon je hem ook tegenkomen in één van zijn favoriete attracties: Peter Pan’s Flight, Pirates of the Caribbean, Star Tours en It’s A Small World. En de zanger had ook zijn eigen attractie in het park: de 3D-film Captain EO.

In 2015 bracht Mariah Carey op een zonnige dag een bezoekje aan het Franse park en een foto voor het beroemde Kasteel van Doornroosje mocht uiteraard niet ontbreken.

Speciaal voor de 25ste verjaardag van het park in 2017 kwam John Legend overgevlogen. Vlak voor de avondshow Disney Illuminations bracht de Amerikaanse zanger live de titelsong van de film ‘Beauty and the Beast’. “Het was een magische avond”, klonk het uit zijn mond.

Met een grote Goofy-pet op wandelde zangeres Beyoncé in 2011 door het park. In de hoop niet herkend te worden. Maar zodra ze in een attractie zat, samen met haar neef Daniel, ging de pet wel uit.

Niet Marry Poppins, maar wel Selena Gomez dwarrelt met een paraplu rond in Disneyland Paris. En zelfs bij regenachtig weer is de magie nooit ver weg.

Voor de opening van Planet Hollywood, een keten van restaurants geïnspireerd op het populaire Hollywood, was in 1996 niemand minder dan Arnold Schwarzenegger van de partij.

Actieheld Sylvester Stallone toonde zich van zijn stoerste kant tijdens een ritje in The Twilight Zone Tower of Terror in 2008. Of zou hij toch de longen uit zijn lijf hebben gegild?

Voor de Europese première van de vijfde ‘Pirates of the Caribbean’-film, 'Salazar’s Revenge’, waren niemand minder dan Johnny Depp, Javier Bardem en Orlando Bloom in 2017 te gast in het park. Het drietal nam zelfs de tijd om op de foto te gaan met de fans. “Ik wilde al lang naar Disneyland Paris komen”, zei Johnny die als Jack Sparrow ook te zien is in de Pirates of the Caribbean-attractie. “Ik heb trouwens nog een tijdje in Parijs gewoond, dat was een van de eerste plekken die ik een thuis kon noemen.” Orlando verklapte dan weer hij dat hij zeker nog eens terugkomt omdat de mensen hier zo lief zijn.

Ook voor de Europese première van de Marvel-film ‘Ant-Man and The Wasp’ in 2018 streek een deel van de cast neer in het Franse park. Onder een stralende zon maakten Paul Rudd, Evangeline Lilly en Michael Douglas een autoritje tussen de bezoekers in het Walt Disney Studios Park. Nadien trokken cast en fans naar een theaterzaal voor de première op groot scherm.

Dat er in Disneyland Paris veel prinsen en prinsessen rondlopen, weten we allemaal. Maar in 2019 werd er ook echt hoogstaand koninklijk bezoek gespot in het park: prins Albert van Monaco. Samen met zijn vrouw Charlène en hun kinderen Gabriella en Jacques ging hij onder meer op de foto met Mickey Mouse en was er ook een ontmoeting met Rafiki en Timon uit ‘The Lion King’. Dochter Gabriella droeg tijdens de uitstap een echte prinsessenjurk (inclusief diadeem) terwijl mama Charlène koos voor Mickey-oortjes op haar hoofd en een T-shirt met daarop de tekst ‘best family day ever’.

In een prachtige witte jurk liet Katie Holmes zich enkele jaren geleden fotograferen aan de zijde van Minnie Mouse, die voor de gelegenheid haar meest avontuurlijke outfit had aangetrokken. Daarna was er ook nog een ontmoeting met Baloe en Koning Lowietje uit ‘The Jungle Book’. “Ik vind het een grote eer om hier vandaag aanwezig te zijn, op deze magische plek”, zei de actrice in 2019. “Disney weet mij en mijn familie enorm te ontroeren.” Suri, de dochter van Katie en haar ex-man Tom Cruise, was er niet bij.

In 2018 was actrice Salma Hayek in Disneyland Paris voor Halloween. Met veel plezier liet ze zich onderdompelen in deze gruwelleuke sfeer vol monsterlijk gekke decoraties. Ook een fotomoment met Minnie Mouse mocht niet ontbreken. De Disney-figuur had voor de gelegenheid haar kleurrijkste Mexicaanse kostuum aangetrokken.

Als een echte stoere 70-jarige rockheld maakte Steven Tyler een ritje in zijn eigen attractie: de Rock ‘n’ Roller Coaster. In deze overdekte achtbaan weerklonk de muziek van de Amerikaanse rockband Aerosmith. De frontman werd daarbij vergezeld door zijn dochter Liv Tyler. Deze Amerikaanse actrice is vooral bekend van haar rol in ‘Armageddon’ en in het Walt Disney Studios Park was er zelfs een speciale effectenshow genoemd naar deze film. Het tweetal ging op de foto met Minnie Mouse in een zomerse outfit en maakte een ritje op de carrousel.

Jaden, de zoon van Will Smith, liet zich in 2019 met veel plezier onderdompelen in de wereld van ‘Star Wars’ en poseerde met een lichtsabel.

Blake Lively ging in 2018 dan weer op de foto met Mickey Mouse. De bekendste muis ter wereld trok speciaal voor het model/actrice zijn coolste Halloween-outfit aan gaf haar een dikke knuffel voor het Kasteel van Doornroosje.

Ook sporters vinden hun weg naar het Franse Park. Zo maakte tennisster Serena Williams - tussen het oefenen door voor Roland Garros - tijd vrij om in het Walt Disney Studios Park op de foto te gaan met Black Panther naar aanleiding van Marvel Summer of Super Heroes in 2018.

Als Neymar niet moet voetballen met zijn Franse ploeg PSG, dan trekt de Braziliaanse stervoetballer graag naar Disneyland Paris. En een stoere foto met Mickey Mouse mocht toen niet ontbreken. Meer zelfs: de sterspeler zette zijn handtekening op een Mickey-handschoen.

‘Desperate Housewives’-actrice Teri Hatcher bracht in 2017 een bezoek aan het Franse park. “Ik voel me hier heel gelukkig”, vertelde ze destijds. “Ik amuseer me enorm. Mijn favoriete attractie is zonder twijfel de Crush’s Coaster in het thema van ‘Nemo’, maar ook ‘Ratatouille’ vond ik geweldig. En ik moet ook eerlijk toegeven: van alle Disney-parken staat het mooiste kasteel in Parijs.”

De Spaanse tennisspeler Rafael Nadal vierde in 2010 zijn titel op Roland Garros een tweede keer in Disneyland Paris.

Voor de lancering van The New Generation Festival in 2010 poseerde Adrien Brody met Mr. Incredible.

Paris Hilton voelde zich opnieuw een klein meisje aan de zijde van Maleficent, de heks uit Sneeuwwitje en Cruella de Vil tijdens Halloween 2011.

Enrique Iglesias ontmoette in 2010 Mickey Mouse naar aanleiding van het concert Hearts’ Love Music Live in het Franse Park.

De Amerikaanse actrice Whoopi Goldberg amuseerde zich al met Mickey en Minnie in 1996.

De Britse zanger Elton John gaf in 1995 een magisch concert tijdens de opening van Space Mountain.

Voor de promotie van ‘The Amazing Spider-Man 2' in 2014 trokken hoofdrolspelers Emma Stone en Andrew Garfield, toen nog een koppel, naar Disneyland Paris.

Kate Moss bezocht in 2015 voor de allereerste keer het park en werd daarbij hartelijk begroet door Stampertje, die haar een knuffel gaf. “Dit is één van de mooiste plekken ter wereld”, aldus het Britse fotomodel.

Kourtney Kardashian combineerde de Paris Fashion Week 2017 met een duivelse meet & greet met haar favoriet Disney-personage, Cruella de Vil, in het Walt Disney Studios Park.

In 2000 gaf Bruce Willis een showcase in Disney Village.

De Amerikaanse acteur Kevin Costner genoot in 2013 van een magisch verblijf met zijn gezin in Disneyland Paris.

John Boyega, beter bekend als Finn uit ‘Star Wars’, dolde in 2018 met de Stormtroopers.

Heidi Klum en Minnie Mouse vierden in 2019 samen de lancering van The Lion KIng & Jungle Festival.

Cara Delevingne beleefde in 2016 de tijd van haar leven met Disney-vrienden Minnie, Goofy en Mickey.

