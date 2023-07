muziek DJ Charlotte de Witte pakt overvolle The Barn in: “Volgend jaar het hoofdpodi­um van Rock Werchter? Dat zou vree wijs zijn”

Met haar muziek snoeihard en een hemelsbrede glimlach kroonde dj Charlotte de Witte (30) zich donderdagavond tot koningin van Rock Werchter. Eén dag later — ze is al niet meer in ons land — geniet ze nog na. “Ik wist écht niet dat The Barn was afgesloten. Dat zoveel mensen mij wilden horen: waanzinnig”, aldus Charlotte. We spreken haar exclusief over de rollercoaster waarin ze met haar carrière is terechtgekomen, en over hoe ze toch de voetjes op de grond houdt.